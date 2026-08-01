FOTO - Salernitana, arriva Heinz: "Pronto a dare tutto" Le prime parole del difensore

Il nuovo difensore della Salernitana è in città. Jonas Heinz si appresta a diventare il nuovo stopper granata. Il calciatore è arrivato pochi minuti fa, in attesa di sottoscrivere il contratto biennale da 100mila euro. Il centrale partirà domani alla volta della Calabria per la seconda parte di ritiro. "Sono molto contento di essere qui, non vedo l'ora di onorare questa maglia e spero di trovare tanti tifosi allo stadio".