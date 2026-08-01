Incidente mortale sulla Cilentana, perde la vita un centauro 37enne L'incidente si è verificato a Centola, coinvolta un'auto nella quale viaggiavano anche due bimbi

Ancora strade di sangue in provincia di Salerno. Nella tarda mattinata si è verificato un incidente mortale sulla strada statale 18Var "Cilentana", nel territorio comunale di Centola, al chilometro 153.900. Nell'impatto ha perso la vita un motociclista 37enne salernitano. Il giovane viaggiava in sella ad una moto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Fiat 500 L. L'impatto non ha lasciato scampo al giovane, deceduto sul colpo. Nell'auto viaggiavano un padre con due bambini, rimasti contusi a seguito dell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sapri insieme ai militari della tazione di Centola-Palinuro.

Il traffico è deviato con uscita obbligatoria a Poderia in direzione Vallo Scalo e con uscita obbligatoria Centola in direzione Sessa Cilento.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell?Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.