Tragico incidente nel Salernitano: perde la vita un 48enne L'auto è improvvisamente finita fuori strada, inutili i soccorsi

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Sassano, nel Vallo di Diano. Nell'impatto ha perso la vita un 48enne della zona che viaggiava a bordo di un'auto. Il sinistro si è verificato in via Ascolese. Da una prima e sommaria ricostruzione, l'auto su cui viaggiava l'uomo è improvvisamente finita fuori strada e si è ribaltata, terminando la sua corsa in un canale. L'impatto è stato letale per il 48enne, deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'automobilista. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri, mentre per il recupero della vettura e la messa in sicurezza del tratto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente che è costato la vita al 48enne.