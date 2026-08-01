Salernitana, Faggiano stringe per le cessioni: tutti i dettagli Sette calciatori in lista di sbarco ma Faggiano è pronto ad accelerare

I tre arrivi sull'uscio in casa Salernitana di Zoia, Heinz e Mastrovito sanciscono anche la necessità per il direttore sportivo Daniele Faggiano di concretizzare diverse cessioni. Gli occhi sono rivolti soprattutto al pacchetto arretrato. Le scelte di Cosmi nel ritiro di Cascia, con minutaggio esiguo nelle amichevoli, ha il sapore di bocciatura sia per Arena che per Berra. Il primo è al passo d'addio, con il Lecco che sembra aver superato la concorrenza e si appresta a mettere le mani sull'ex Arezzo. Per Berra invece si registrano interessi, con il calciatore che è stuzzicato dalla possibilità Spezia ma al momento ha tra le mani le offerte di Reggiana e Treviso, con il Ravenna che studia la situazione.

Altri cinque in lista di sbarco

La Salernitana vuole anche liberarsi dell'ingaggio pesantissimo di Ghiglione, per il quale si opterà per la rescissione del contratto. Quirini piace a Lecco, Perugia, Foggia, Cerignola ma al momento non ha ancora scelto. Il Perugia sarebbe pronto, con il placet di Faggiano, a chiudere settimana prossima l'arrivo sia dell'esterno che del centrocampista Carriero, dopo l'iniziale rifiuto al Treviso. Per Longobardi ci sono sirene da Cerignola e Pescara, con Faggiano che non chiude la porta ad un possibile scambio col Cosenza per Ciotti. Infine c'è Varone, con Casertana e Gubbio che hanno preso informazioni, seppur il calciatore confidi in un ritorno alla Reggiana.