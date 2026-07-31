La Lega Pro ha reso noto le variazioni di orari del calendarion della Salernitana per le prime otto giornate. Salernitana-Sorrento lunedì 24 agosto ore 21.00. Poi Foggia-Salernitana di sabato ore 18. Il derby con la Cavese domenica 6 settembre alle ore 15:00. Salernitana-Potenza anticipo al venerdì alle ore 21.00. Trasferta a Barletta di martedì alle ore 21:00. Salernitana-Giugliano di sabato alle ore 20:30. La trasferta a Crotone di sabato alle ore 14:30. La super sfida con il Bari domenica 4 ottobre alle ore 20:30.
UFFICIALE - Salernitana, ecco gli orari fino all'ottava giornata
Derby con la Cavese di domenica alle 15:00. Super sfida serale col Bari
Salerno.