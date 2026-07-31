UFFICIALE - Salernitana, ecco gli orari fino all'ottava giornata

Derby con la Cavese di domenica alle 15:00. Super sfida serale col Bari

ufficiale salernitana ecco gli orari fino all ottava giornata
Salerno.  

La Lega Pro ha reso noto le variazioni di orari del calendarion della Salernitana per le prime otto giornate. Salernitana-Sorrento lunedì 24 agosto ore 21.00. Poi Foggia-Salernitana di sabato ore 18. Il derby con la Cavese domenica 6 settembre alle ore 15:00. Salernitana-Potenza anticipo al venerdì alle ore 21.00. Trasferta a Barletta di martedì alle ore 21:00. Salernitana-Giugliano di sabato alle ore 20:30. La trasferta a Crotone di sabato alle ore 14:30. La super sfida con il Bari domenica 4 ottobre alle ore 20:30.

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