Salernitana, orgoglio Scafatese: "L'esordio all'Arechi è motivo di vanto" "Leggere il nostro nome tra piazze e club gloriosi è motivo di gioia"

Un lunga nota per certificare l'orgoglio per una stagione da sogno. La Scafatese si prepara al ritorno tra i professionisti. E, attraverso le parole del patron Romano, si respira tutta la gioia per un traguardo prestigioso tutto da vivere: “Il 29 luglio abbiamo visto il nome della Scafatese inserito ufficialmente nel Girone C della Serie C. Ieri abbiamo conosciuto il calendario della nuova stagione e la nostra prima sfida ufficiale in Coppa Italia contro la Salernitana, allo stadio Arechi.

Oggi, guardando quelle date, quei nomi e quelle partite, realizzo ancora di più ciò che siamo riusciti a conquistare. La Scafatese è tornata tra i professionisti. Non è più soltanto un sogno, né una promessa.È la realtà che abbiamo costruito insieme, con il lavoro, i sacrifici e l’amore per questi colori. Ci attende un girone difficile e affascinante, fatto di grandi piazze, società prestigiose e sfide che restituiranno alla nostra città emozioni attese da tanti anni.

Affronteremo ogni avversario con rispetto e umiltà, ma anche con la consapevolezza di rappresentare una società Campione d’Italia e un popolo che ha dimostrato di saper credere, soffrire e vincere insieme.

La prima pagina di questa nuova storia ci porterà subito all’Arechi, contro la Salernitana, per il primo turno di Coppa Italia. Una partita dal sapore particolare per il nostro territorio e un appuntamento che ci farà comprendere immediatamente la bellezza e la responsabilità del palcoscenico che abbiamo conquistato.

Ma, mentre guardo il calendario, il mio pensiero va soprattutto al momento in cui rivedrò la nostra gente sugli spalti. Le famiglie.I bambini.Le bandiere gialloblù.La voce dei nostri tifosi che accompagna la squadra e le dà forza. Perché abbiamo lottato anche per questo: per restituire a Scafati il diritto di vivere nuovamente giornate così.

Sarà il nostro primo anno in Serie C dopo tanto tempo. Dovremo imparare, crescere e affrontare ogni difficoltà con coraggio. Ma non saremo soli.Avremo accanto un’intera città. Il calendario ci ha indicato le tappe.Adesso spetta a noi percorrerle, una dopo l’altra, con il cuore e con l’orgoglio di portare il nome di Scafati nel calcio professionistico".