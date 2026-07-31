Salerno, task force sicurezza stradale: 684 verbali negli ultimi dieci giorni Multa da mille euro per chi esplode fuochi d'artificio

Continua il lavoro di controllo e sicurezza da parte degli agenti della Polizia Municipale di Salerno. Negli ultimi dieci giorni sono stati elevati 684 verbali al codice della strada; sono stati rimossi 44 veicoli in varie zone della città; sono stati effettuati 50 interventi in incidenti stradali (di cui 40 con feriti); sono stati sanzionati 10 monopattini (6 senza assicurazioni, 3 senza targa e 1 senza casco). Inoltre, diverse le contestazioni per occupazioni suolo pubblico abusive, tra cui 3 su arteria lungomare Trieste e Colombo.

È stata anche prestata assistenza per una fuga di gas in via T.C. Felice (con chiusura della stessa anche in ore notturne).

Il NOS della Polizia Municipale, inoltre, ieri sera, intorno a mezzanotte, ha sanzionato con mille euro di multa, persone dedite allo sparo di fuochi pirotecnici in piazza Galdi del quartiere Fratte.

L'azione della Municipale continuerà anche nel mese di agosto per la salvaguardia e la sicurezza urbana del nostro territorio.