Battipaglia, sorpreso a rubare in un cantiere: 31enne arrestato dalla Polizia E' stato trovato in possesso di una tanica contenente 15 litri di gasolio

Dovrà rispondere di furto aggravato il 31enne che, la scorsa notte, è stato arrestato a Battipaglia dagli agenti della Polizia di Stato. L'attività ha visto impegnato il personale della Squadra Volante del locale commissariato di Pubblica Sicurezza. A far scattare l'allarme è stata una segnalazione relativa ad un furto nel piazzale di un'impresa impegnata in lavori edili nella zona industriale di Battipaglia. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno sorpreso alcune persone mentre si allontanavano, tentando la fuga. Il 31enne è stato, invece, bloccato mentre era ancora in possesso di una tanica contenente 15 litri di gasolio, asportati dal serbatoio di un autocarro presente nel cantiere.