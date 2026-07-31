Salernitana, Faggiano fa i conti con la lunga lista delle uscite Il ds granata deve piazzare diversi esuberi prima di muoversi in entrata

Una rosa da sfoltire. Prime le cessioni, poi le nuove entrate. Il canovaccio scelto da Daniele Faggiano per la sua Salernitana è chiaro. Serve liberare posti in rosa, alleggerire il monte ingaggi e poi muoversi in entrata rispettando quelle che sono le indicazioni del tecnico. A Cascia le scelte sono state nette. Per i calciatori fuori dal progetto tecnico poco margine di manovra ed esclusione anche dall'ultimo test con la Jesina.

La lista

Faggiano deve intervenire in tutti i reparti. In difesa Zoia e Heinz sono sull'uscio ma aspettano le uscite di Berra e Arena. Sulla destra, la Salernitana ha prenotato Ciotti ma il Cosenza pensa anche al rinnovo dell'esterno. Al momento lì ci sono ben tre calciatori, con Llano che è titolare inamovibile mentre Quirini e Longobardi sono al centro di voci di mercato. Il primo è pensiero del Perugia, il secondo è obiettivo proprio del Cosenza. Resta da piazzare Ghiglione, corteggiato dal Mantova. In mezzo al campo, in attesa di capire quale sarà la decisione per Gyabuaa, ci sono da piazzare Carriero e Varone. Sul Puma si è rifatto sotto il Gubbio dopo il pressing anche della Casertana.