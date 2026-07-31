Salernitana, Faggiano fa i conti con la lunga lista delle uscite

Una rosa da sfoltire. Prime le cessioni, poi le nuove entrate. Il canovaccio scelto da Daniele Faggiano per la sua Salernitana è chiaro. Serve liberare posti in rosa, alleggerire il monte ingaggi e poi muoversi in entrata rispettando quelle che sono le indicazioni del tecnico. A Cascia le scelte sono state nette. Per i calciatori fuori dal progetto tecnico poco margine di manovra ed esclusione anche dall'ultimo test con la Jesina.
La lista
Faggiano deve intervenire in tutti i reparti. In difesa Zoia e Heinz sono sull'uscio ma aspettano le uscite di Berra e Arena. Sulla destra, la Salernitana ha prenotato Ciotti ma il Cosenza pensa anche al rinnovo dell'esterno. Al momento lì ci sono ben tre calciatori, con Llano che è titolare inamovibile mentre Quirini e Longobardi sono al centro di voci di mercato. Il primo è pensiero del Perugia, il secondo è obiettivo proprio del Cosenza. Resta da piazzare Ghiglione, corteggiato dal Mantova. In mezzo al campo, in attesa di capire quale sarà la decisione per Gyabuaa, ci sono da piazzare Carriero e Varone. Sul Puma si è rifatto sotto il Gubbio dopo il pressing anche della Casertana.