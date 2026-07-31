Salerno, si barrica in casa armato di coltello: salvato dalla Polizia In casa con lui c'era anche un familiare

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato, con personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno è intervenuto a seguito della segnalazione di una grave situazione di criticità all'interno di un'abitazione privata, dove una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica e armata di un coltello da cucina, si era barricata in casa insieme ad un proprio familiare.

Giunti sul posto, gli operatori delle Volanti hanno immediatamente valutato la complessità dello scenario, adottando tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle persone coinvolte e della collettività. In considerazione del concreto rischio per l'incolumità degli occupanti e degli operatori, è stato predisposto un articolato dispositivo di intervento che ha visto il coinvolgimento del personale della Squadra Volante, della Squadra mobile e della Digos nonché dei Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e della Polizia Locale, ciascuno chiamato a operare secondo le rispettive competenze in un contesto di elevata criticità. Decisivo si è rivelato l'intervento dei negoziatori della Questura di Salerno che, attraverso un paziente, costante e qualificato dialogo, sono riusciti a instaurare un rapporto di fiducia con la persona.

La loro professionalità e le specifiche competenze hanno consentito di ricondurre la situazione entro condizioni di sicurezza, inducendo il soggetto a deporre il coltello, ad aprire spontaneamente la porta dell'abitazione ed a collaborare con il personale intervenuto. Una volta ripristinate le condizioni di sicurezza, il personale sanitario ha potuto prestare le cure necessarie e procedere agli accertamenti clinici, al termine dei quali è stato disposto il ricovero del soggetto secondo le procedure previste dalla normativa. L'intervento, conclusosi senza feriti, rappresenta un significativo esempio dell'efficacia del coordinamento tra le diverse componenti istituzionali coinvolte e conferma l'elevata preparazione degli operatori della Polizia di Stato nella gestione di eventi complessi, nei quali capacità operative, competenze specialistiche e sensibilità umana costituiscono elementi imprescindibili per la tutela della vita e dell'incolumità delle persone.