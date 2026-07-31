operatrice di salerno pulita trova un portafoglio e lo restituisce

Un gesto semplice, immediato, ma dal grande valore civico. Questa mattina Tina Ciliberti, operatrice di Salerno Pulita, durante il servizio di spazzamento nella zona di Madonna di Fatima, si è ritrovata davanti a un portafoglio contenente documenti e contanti. «Non c’ho pensato due volte», ha raccontato.
Tina si è subito attivata per rintracciare il legittimo proprietario, riuscendo a risalire alla sua identità attraverso i canali social. Il giovane, un ragazzo di Salerno che probabilmente non si era ancora accorto dello smarrimento, è rimasto sorpreso e profondamente colpito dal gesto della dipendente. I due si sono incontrati poco dopo: restituzione del materiale, sorrisi e ringraziamenti sinceri. «Ho fatto solo il mio dovere – ha dichiarato l’operatrice – sono felice di aver salvato la giornata di questo ragazzo e di aver compiuto un buon gesto».
L’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento: «Il comportamento della nostra operatrice è un esempio concreto di senso civico e di rispetto per la comunità. Episodi come questo dimostrano che il servizio pubblico non è fatto solo di mansioni tecniche, ma anche di responsabilità, attenzione e umanità. A Tina va il nostro ringraziamento: ha rappresentato al meglio lo spirito di Salerno Pulita».