Operatrice di Salerno Pulita trova un portafoglio e lo restituisce Il racconto di Tina Ciliberti: "Ho solo fatto il mio dovere"

Un gesto semplice, immediato, ma dal grande valore civico. Questa mattina Tina Ciliberti, operatrice di Salerno Pulita, durante il servizio di spazzamento nella zona di Madonna di Fatima, si è ritrovata davanti a un portafoglio contenente documenti e contanti. «Non c’ho pensato due volte», ha raccontato.

Tina si è subito attivata per rintracciare il legittimo proprietario, riuscendo a risalire alla sua identità attraverso i canali social. Il giovane, un ragazzo di Salerno che probabilmente non si era ancora accorto dello smarrimento, è rimasto sorpreso e profondamente colpito dal gesto della dipendente. I due si sono incontrati poco dopo: restituzione del materiale, sorrisi e ringraziamenti sinceri. «Ho fatto solo il mio dovere – ha dichiarato l’operatrice – sono felice di aver salvato la giornata di questo ragazzo e di aver compiuto un buon gesto».

L’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento: «Il comportamento della nostra operatrice è un esempio concreto di senso civico e di rispetto per la comunità. Episodi come questo dimostrano che il servizio pubblico non è fatto solo di mansioni tecniche, ma anche di responsabilità, attenzione e umanità. A Tina va il nostro ringraziamento: ha rappresentato al meglio lo spirito di Salerno Pulita».

