Salernitana, De Luca tira dritto: "Restyling Arechi avanti anche senza Euro2032" La chiosa del primo cittadino nel consueto appuntamento del venerdì

Il consueto appuntamento del venerdì per Vincenzo De Luca ha come argomento anche la candidatura di Salerno e dello stadio Arechi per i prossimi Europei 2032. Oggi scade il termine ultimo per la presentazione dell'articolato dossier richiesto dalla Figc. Come annunciato nei giorni scorsi dal primo cittadino nell'incontro presso Palazzo di Città, Salerno c'è e corre per provare a rientrare nella rosa dei cinque stadi che ospiteranno gli Europei. In caso di semaforo rosso, nessun dramma. De Luca sottolinea: «Stiamo ristrutturando gli impianti sportivi nell’ambito della candidatura per Euro 2032, ma le opere si faranno comunque, Europei o non Europei. Cercheremo di rispettare il cronoprogramma richiesto dall’UEFA, ma i lavori procederanno in tempi rapidi a prescindere».