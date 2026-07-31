Schianto in scooter, Scafati piange il 24enne Giuseppe D'Auria Il cordoglio del sindaco Pasquale Aliberti

La comunità di Scafati è in lutto per la morte di Giuseppe D'Auria, 24enne residente a Mariconda che ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera a Santa Maria La Carità. Nonostante i soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere in ospedale.

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti ha espresso il dolore della sua comunità. "La morte di un giovane di 24 anni è un dolore grande… Per la famiglia per gli amici per gli affetti più cari… È un dolore grande per la nostra comunità per la nostra città… Perché non è possibile perdere la vita a 24 anni in un incidente stradale avvenuto qualche giorno fa… Si, a via Scafati mentre camminava con la sua moto… Scontrandosi con un’auto… Non è il momento delle polemiche o delle dinamiche che faranno gli organi preposti… Resta un dolore grande per questo ragazzo di Mariconda e per tutta la città di Scafati che ha sperato fino alla fine, fino a poche ore fa quando è volato in cielo che, lì proprio in sala di rianimazione potesse farcela… La mia profonda vicinanza alla famiglia… Che possa trovare la forza nella fede… Per superare un dolore che non si può descrivere e che ci invita ancora una volta a fare una riflessione molto più profonda sul senso della vita", il messaggio del primo cittadino.