Salernitana, tre colpi sull'uscio: Zoia, Heinz e Mastrovito ad un passo Tre colpi in entrata prima del ritiro calabrese

La Salernitana si appresta a chiudere tre colpi in entrata. Il Ds Faggiano è ad un passo dal rafforzare la difesa con due colpi: dalla Vis Pesaro arriva Zoia, calciatore che agirá da braccetto sinistro come vice Anastasio. Chiusura ad un passo anche per Heinz. Il difensore ex Casertana è promesso sposo granata.

Colpo anche a centrocampo. Scambio di documenti per Mattia Mastrovito. Il centrocampista classe 2005, inseguito anche da altri club come l’Empoli e il Perugia, ha voluto fortemente la Salernitana e lascerà il Martina Franca e si legherà all’ippocampo con un contratto biennale con opzione sul terzo anno.