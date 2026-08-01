Salernitana, la difesa si completa: attese le firme di Zoia e Heinz L'ex Casertana pronto a prendersi una maglia da titolare, Zoia sarà il vice-Anastasio

I due difensori richiesti da Serse Cosmi sono pronti a raggiungere la Salernitana. Daniele Faggiano è pronto ad ufficializzare i due nuovi innesti per la squadra granata. Tutto fatto per Riccardo Zoia e Jonas Heinz, due braccetti che permetteranno alla Salernitana di dare una bella sistemata ad un reparto difensivo che chiedeva da tempo innesti. Per Zoia, tutto fatto con la Vis Pesaro. Il 25enne firmerà un triennale con la maglia granata e sarà il vice-Anastasio. Per ragioni di opportunità, legate al calciomercato, Zoia non è stato schierato dai biancorossi durante l'amichevole disputata a Cascia contro il Benevento. Segnale di una trattativa ormai alle battute finali.

Ecco Heinz

Prezioso soprattutto l'innesto di Jonas Heinz. La Salernitana ha avuto modo di apprezzarne la solidità e la continuità di rendimento con la maglia della Casertana. I falchetti hanno provato fino alla fine a convincere il difensore di Merano a restare, incassando però il rifiuto del calciatore. Sperava nella B, aveva incassato gli apprezzamenti di Carrarese e Catanzaro senza però affondi. Faggiano si è mosso con esperienza e ha trovato l'accordo su base biennale. Sarà il titolare da braccetto destro del pacchetto arretrato, con Matino suo alter-ego.