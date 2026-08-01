Cavese, cessione in difesa: Evangelisti saluta e passa al Sorrento Il difensore saluta e si trasferisce a titolo definitivo in rossonero

Una cessione importante. La Cavese si divide da Nicolò Evangelisti. Il difensore lascia i metelliani ma resta nel girone C, passando tra le fila del Sorrento. Un addio importante per i metelliani, per uno dei difensori più continui per rendimento nella scorsa stagione.

La nota del Sorrento che annuncia l'arrivo di Evangelisti dalla Cavese a titolo definitivo: "Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di essersi assicurato, a titolo definitivo dalla S.S. Cavese 1919, le prestazioni sportive di Nicolò Evangelisti a partire dalla stagione sportiva 2026/2027. Evangelisti, nato ad Alatri il 17 marzo del 2003, è cresciuto nei settori giovanili di Roma ed Empoli ed ha già all’attivo 95 presenze in Serie C con le maglie di Taranto, Pineto, Albinoleffe e Cavese. Proprio con i metelliani sono state 22 le apparizioni in campionato nella passata stagione".