Spaventoso incidente tra Bellizzi e Pontecagnano: auto distrutte e un ferito Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte in viale della Libertà tra Bellizzi e Pontecagnano Faiano, nei pressi dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento. Nell'impatto, avvenuto intorno alle 3, sono rimaste coinvolte due vetture. A bordo di un Range Rover c'era un ragazzo, che ha riportato solo qualche escoriazione alla testa. A bordo di una Micra, invece, c'era una ragazza di 37 anni di Eboli che lamentava dolori all'addome, alla colonna vertebrale e ferite lacero contuse ai due arti inferiori. La giovane, soccorsa dai sanitari del Vopi, è stata trasportata all'ospedale di Battipaglia in codice giallo. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che, considerati i danni riportati dai due veicoli, avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie per le due persone coinvolte.