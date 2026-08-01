Salernitana, c'è la terza maglia: richiamo alla stagione 1999-2000 L'annuncio arriva via social ed è una novità

Arriva la terza maglia della Salernitana. Il club granata ha svelato il third kit per la stagione sportiva 2026/27. Un nuovo viaggio nel tempo con la rivisitazione della terza maglia utilizzata nel lontano campionato 1999/2000: le strisce granata su superficie blu vengono reinterpretate con una particolare sfumatura che alleggerisce e dona il giusto equilibrio alla casacca.

Le vie e gli scorci più suggestivi di Cascia fanno da sfondo a foto e video di presentazione. Un omaggio alla cittadina umbra che complessivamente ha ospitato la Bersagliera per i ritiri precampionato in ben sei occasioni. Anche in questa estate, la seconda consecutiva, i granata vi hanno trascorso la prima fase di preseason. Tutte le nuove divise dell’U.S. Salernitana 1919 sono realizzate con soluzioni tecniche pensate per garantire comfort e prestazioni elevate, a partire dal collo girocollo e dal fondo manica in rib. La vestibilità dei nuovi kit GIVOVA è studiata per accompagnare il movimento dell’atleta in ogni fase di gioco. I pannelli laterali in mesh presenti su maglia e pantaloncini favoriscono traspirabilità e ventilazione.

Il nuovo third kit Salernitana 2025/26 sarà acquistabile a partire dalle 17:00 di oggi tramite gli store online dell’U.S. Salernitana 1919 e di GIVOVA, nonché presso i rivenditori autorizzati GIVOVA e il negozio ufficiale granata a Salerno, in piazza Caduti Civili di Guerra, 2.