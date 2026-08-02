Salernitana, asse col Perugia: gli umbri sognano il 'Loco' Ferrari Tre colpi dal club granata: il nuovo corso degli umbri guarda con interesse in Campania

Un nuovo corso. Il Perugia si prepara ad una svolta storica. Nella giornata di domani, è atteso il passaggio delle quote societarie nelle mani di “Arena Curi”, la società che fa capo ad Alex Gaucci. Sarà un ritorno prestigioso, con annessa rivoluzione tecnica. Si andrà verso il divorzio con Giovanni Tedesco, con la prestigiosa candidatura di Mimmo Toscano per gli umbri. E poi c’è il mercato, con l’asse molto forte con la Salernitana anche alla luce del legame affettivo con Serse Cosmi e dell’amicizia con Daniele Faggiano.

Tre granata nel mirino

Un grande sogno per l’attacco. Il Perugia spera di mettere le mani sul Loco Ferrari. Autore di più 100 reti in Serie C, in passato con le maglie di Vicenza, Pescara e Como (con promozione in B), oggi ancora legato per un anno alla Salernitana, l’argentino è un punto fermo della squadra campana. Più facile arrivare a Carriero e a Quirini, seppur nelle ultime ore anche il Lecco si è avvicinato al laterale.