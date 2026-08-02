Salernitana, ultimo ritocco in difesa: Faggiano bussa di nuovo per Capuano Ma sullo sfondo anche l'ipotesi di un clamoroso ritorno

Due braccetti affidabili. Per gli ingressi di Heinz e Proia ci sono le uscite di Arena e Berra. Le porte girevoli in casa Salernitana si concentrano soprattuto sulla difesa. Dopo aver sistemato la coppia di calciatori che agirà sui due versanti del pacchetto arretrato, ora per Daniele Faggiano resta da scegliere il leader al quale affidare le chiavi della difesa. Manca il calciatore in grado di raccogliere l'eredità di Vladimir Golemic. Nelle ultime ore, Faggiano ha ripreso a dialogare con Marco Capuano. Il ds ha corteggiato l'ex capitano della Ternana ad inizio mercato, facendo poi riflessioni sulla possibilità di un accordo biennale che ha fatto storcere il naso al ds. Il giocatore ha voglia di rimettersi in carreggiata e strizza l'occhio alla Salernitana dopo il mancato accordo con Ascoli e Pescara.

Tentazione Gyomber

Nelle ultime ore però è emersa con forza anche una clamorosa ipotesi amarcord: Norbert Gyomber. Tramite il suo agente, lo slovacco avrebbe sondato con Faggiano la possibilità di un ritorno in granata. C'è distanza fra domanda ed offerta, con la Salernitana però che incassa il gradimento dello slovacco e riflette.