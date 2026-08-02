Cavese, che colpo: riecco Maiolo per la mediana

Un colpo importante. La Cavese riabbraccia uno dei protagonisti della salvezza in C. Il club metelliano ha ufficializzato il ritorno di Francesco Maiolo, centrocampista classe 2006, che vestirà nuovamente la maglia biancoblù dopo l'accordo raggiunto con il Catanzaro. Il giovane centrocampista arriva con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027, tornando così a disposizione di mister Cristiano Masitto dopo l'esperienza vissuta a Cava nella passata annata. Per Maiolo si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce bene.
Di seguito, il comunicato stampa: "Cavese 1919 rende noto di aver acquisito dall'US Catanzaro, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027, le prestazioni sportive del centrocampista Francesco Maiolo. Per il classe 2006 è un ritorno in biancoblù dopo il suo percorso di crescita nella scorsa stagione con 20 presenze all'attivo."