Il gol più bello: l'ex Salernitana Arturo Di Napoli sposa la sua Belinda Fiori d'arancio per Re Artù

Uno dei gol più belli. L'ex bomber della Salernitana Arturo Di Napoli e l'assessore comunale Belinda Zannino si sono sposati a Rozzano, celebrando il matrimonio civile alla presenza del sindaco Mattia Ferretti. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice del Centro culturale Cascina Grande, alla presenza di parenti e amici. Per Re Artù, indimenticato idolo della tifoseria granata, un momento di grande gioia celebrato sui social.

Proprio il primo cittadino ha voluto postare una foto e dedicare un messaggio alla nuova coppia: "È stata un grandissima emozione e un grandissimo onore unire in matrimonio due persone speciali come Belinda Zannino e Arturo Di Napoli Le più sincere congratulazioni e i migliori auguri per l’inizio di questo nuovo percorso di vita. Da vivere sempre con lo stesso sorriso e la stessa emozione che illuminano questo giorno speciale".