Salernitana, al via il ritiro in Calabria: quante esclusioni! Il club ha deciso di escludere ben sei calciatori. Attesa per i nuovi

Seconda parte del ritiro estivo per la Salernitana e tante esclusioni eccellenti. Il club ha reso noto l’elenco dei calciatori convocati per la seconda fase del ritiro precampionato 2026/27 che prenderà il via nella serata di domenica 2 agosto nella località Villaggio Palumbo a Caprara (KR). Mancano i prossimi acquisti Heinz, Mastrovito e Zoia, in attesa di ufficialità.

La lista completa:

PORTIERI: Leonards Cevers, Vincenzo Fontanella*, Cesare Galeotti.

DIFENSORI: Armando Anastasio, Manuel Llano, Gianluca Longobardi, Emmanuele Matino, Luca Villa, Joshua Vuillermoz.

CENTROCAMPISTI: Galo Capomaggio, Karim Cardoni, Rocco Di Vico, Malik Djibril, Francesco Ferrarese*, Emmanuel Gyabuaa, Michele Paolillo*, Mattia Tascone.

ATTACCANTI: Ismail Achik, Marco Bevilacqua, Luca Boncori, Franco Ferrari, Facundo Lescano.

*dalla Primavera

Al gruppo saranno aggregati il portiere Gregorio Salvati (’05) ed il difensore Alessandro Del Pin (’07). Kees de Boer continuerà a seguire il suo programma riabilitativo personalizzato a Salerno. Matteo Arena, Filippo Berra, Giuseppe Carriero, Paolo Ghiglione, Ettore Quirini e Ivan Varone proseguiranno gli allenamenti in sede con uno staff tecnico e sanitario dedicato.

La Salernitana sosterrà la prima seduta di lavoro al campo sportivo Ampollino lunedì 3 agosto e resterà nella location silana fino al 9 agosto. Lì disputerà due partite amichevoli, come da programma:

Sabato 8 agosto: SALERNITANA-SAMBIASE (ore 17:30)

Domenica 9 agosto: SALERNITANA-CATANZARO PRIMAVERA (ore 17:30)