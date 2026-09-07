Salerno, si insedia il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Andrea Corinaldesi è stato accolto in Prefettura: "Consolidare la collaborazione"

Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito ha accolto stamattina in Prefettura il nuovo comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Andrea Corinaldesi, in occasione del suo insediamento a Salerno.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa l’esigenza di consolidare ulteriormente la già stretta e proficua collaborazione tra Prefettura e Arma dei Carabinieri nel promuovere un’azione coordinata e costante sui temi della sicurezza, della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di illegalità, degrado urbano e criminalità.

Il prefetto Esposito ha espresso parole di apprezzamento e fiducia nei confronti del nuovo Comandante: «Rivolgo al colonnello Corinaldesi le più vive congratulazioni per il prestigioso incarico assunto e i migliori auspici di buon lavoro. La sua esperienza e la sua professionalità costituiranno un importante punto di riferimento in un territorio composito come quello della provincia di Salerno. Insieme alle altre Forze di Polizia proseguiremo l’attività a servizio della sicurezza e della coesione sociale della comunità».