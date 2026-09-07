Salerno, si insedia il nuovo comandante provinciale dei carabinieri

Andrea Corinaldesi è stato accolto in Prefettura: "Consolidare la collaborazione"

salerno si insedia il nuovo comandante provinciale dei carabinieri
Salerno.  

Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito ha accolto stamattina in Prefettura il nuovo comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Andrea Corinaldesi, in occasione del suo insediamento a Salerno.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa l’esigenza di consolidare ulteriormente la già stretta e proficua collaborazione tra Prefettura e Arma dei Carabinieri nel promuovere un’azione coordinata e costante sui temi della sicurezza, della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di illegalità, degrado urbano e criminalità.

Il prefetto Esposito ha espresso parole di apprezzamento e fiducia nei confronti del nuovo Comandante: «Rivolgo al colonnello Corinaldesi le più vive congratulazioni per il prestigioso incarico assunto e i migliori auspici di buon lavoro. La sua esperienza e la sua professionalità costituiranno un importante punto di riferimento in un territorio composito come quello della provincia di Salerno. Insieme alle altre Forze di Polizia proseguiremo l’attività a servizio della sicurezza e della coesione sociale della comunità».

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