Caprette scomparse da Anacapri, possibile trasferimento ad Agropoli Il Comune scrive al sindaco per avere chiarimenti

Il Comune di Agropoli ha chiesto chiarimenti al sindaco di Anacapri sul possibile trasferimento nel Cilento di 170 caprette che popolavano il monte Solaro e ora risultano sparite. L’assessore al Benessere e tutela animale del Comune di Agropoli, Elvira Serra, ha inviato una missiva al sindaco del Comune di Anacapri, Francesco Cerrotta, per chiedere chiarimenti sulla vicenda delle caprette presenti sul Monte Solaro per le quali sarebbe stato deciso il trasferimento ad Agropoli. «Gentile sindaco – scrive nella pec l’assessore Serra - abbiamo appreso dalla stampa la notizia secondo cui le caprette presenti sul Monte Solaro di Anacapri sarebbero destinate a essere trasferite presso una struttura, non meglio specificata, nel territorio di Agropoli. In questi giorni, numerosi cittadini del nostro territorio stanno chiedendo all’Amministrazione, della quale mi onoro di far parte, conferma circa la veridicità di quanto riportato dalle testate giornalistiche».

Ha chiesto quindi informazioni in merito alla vicenda, e in particolare: «se il trasferimento delle caprette sia già avvenuto o sia ancora in programma; la denominazione e l’ubicazione della struttura individuata per ospitare gli animali; quali siano le modalità e il piano di controllo e monitoraggio previsti e adottati a tutela del loro benessere». «E’ importante – spiegano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore Elvira Serra – comprendere l’iter che il Comune di Anacapri sta seguendo per il trasferimento delle caprette in una struttura di Agropoli. Questo al fine della loro tutela e il loro benessere. Un argomento sentito dalla popolazione, non solo locale, sul quale è giusto fare piena luce».