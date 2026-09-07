Scuola di Handball: a Salerno al via gli open day "Allenati con i campioni" Iniziativa promossa dalle società sportive salernitane

Salerno si prepara a vivere un settembre all'insegna della pallamano grazie alle iniziative promosse dalla Scuola di Handball. Porte aperte per tutto il mese alla Palestra “Caporale Palumbo”, ma il momento più atteso dell'evento organizzato dalla Scuola di Handball è il “Meet & Greet - Allenati con i campioni”, l'appuntamento che permetterà ai giovani di scendere in campo insieme ai protagonisti della pallamano italiana.

Non sarà un semplice Open Day. Sarà soprattutto un'occasione per allenarsi fianco a fianco con i campioni, conoscerli da vicino e vivere per un pomeriggio le emozioni della pallamano di alto livello.

Il primo appuntamento curato dalla Scuola di Handball Salerno è fissato per giovedì 10 settembre, dalle ore 17:00, alla Palestra “Caporale Palumbo” di Salerno, in Via Cosimo Vestuti. Il bis è già in programma per giovedì 17 settembre, con la stessa formula.

Protagonisti saranno i giovani nati dal 2013 al 2017, chiamati a vivere un'esperienza speciale: oltre alla possibilità di effettuare gratuitamente una seduta di prova, potranno infatti allenarsi insieme agli atleti e alle atlete della Jomi Salerno e della Genea Lanzara, due realtà di riferimento della pallamano salernitana e nazionale.

Da una parte la Jomi Salerno, autentica protagonista della pallamano femminile italiana, forte di 25 trofei nazionali; dall'altra la Genea Lanzara, due volte Campione d'Italia Under 20. Campioni e giovani promesse si ritroveranno così sullo stesso campo, in un pomeriggio nel quale lo sport diventa soprattutto condivisione, esempio e divertimento. E il “Meet & Greet” non finirà al termine dell'allenamento. I giovani partecipanti avranno la possibilità di incontrare direttamente i propri beniamini, rivolgere loro domande, scambiare qualche parola e scattare una foto ricordo.

L'iniziativa firmata dalla Scuola di Handball si inserisce nel più ampio programma degli Open Day che per tutto il mese di settembre offriranno a ragazze e ragazzi la possibilità di avvicinarsi gratuitamente a questa disciplina presso la Palestra “Caporale Palumbo”, conoscere l'ambiente e provare sul campo uno sport fatto di tecnica, velocità, collaborazione e spirito di squadra. Ma il 10 settembre ci sarà qualcosa in più: la possibilità di allenarsi con chi, quello stesso campo, lo vive da protagonista.

L'invito è rivolto a tutte le famiglie del territorio. Per i giovani nati dal 2013 al 2017, l'appuntamento con la Scuola di Handball è dunque da segnare in agenda: giovedì 10 settembre, ore 17:00, Palestra “Caporale Palumbo”. Si scende in campo con i campioni.