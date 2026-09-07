Salerno, nuovi incarichi di funzionari e dirigenti nella Polizia di Stato Hanno incontrato questa mattina il questore Olimpia Abbate

Il questore di Salerno, Olimpia Abbate, ha dato il benvenuto ai nuovi funzionari della Polizia di Stato che hanno recentemente assunto servizio presso gli uffici della provincia. Il vice questore della Polizia di Stato, Pietro Ciaramella, già vice questore della Sezione Polizia Stradale di Lucca, ha assunto l’incarico di dirigente reggente della Sezione Polizia Stradale di Salerno.

Gerarda La Sala, già dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ancona, è stata assegnata all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Salerno, dove svolgerà le funzioni di Funzionario addetto. Alessia Di Donna, già dirigente dal commissariato di Pubblica Sicurezza di Melfi, ha assunto l’incarico di funzionario addetto all’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno. Al commissario della Polizia di Stato, Oreste Somma, è stato affidato l’incarico di Funzionario addetto all’Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Salerno. Nel corso dell’incontro, il Questore Abbate ha rivolto ai nuovi funzionari un saluto di benvenuto, formulando i migliori auguri per i rispettivi incarichi e sottolineando l’importanza del contributo che ciascuno sarà chiamato a fornire, nell’ambito delle proprie competenze.