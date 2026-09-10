Salerno, in arrivo 75 migranti: fra loro 33 ragazzi minorenni non accompagnati Sullo sbarco le incognite del meteo: le persone sono fisicamente provate dopo il viaggio

Saranno 75 le persone migranti che sbarcheranno domani a Salerno dalla Ocean Viking, nave dell'ONG Sos Mediterranee. Non più 78, dunque, in quanto tre persone, una donna con due bambini piccoli, sono state fatte scendere a Siracusa. Il più piccolo è venuto alla luce durante la traversata nel Mar Mediterraneo.

33 MINORI NON ACCOMPAGNATI TRA I NAUFRAGHI

Al porto del capoluogo di provincia campano scenderanno dall'imbarcazione anche 33 minori non accompagnati. Per lo più, le 75 persone, salvate in tre diverse operazioni nel Mediterraneo, arrivano da Somalia, Eritrea, Siria e Sud Sudan. A bordo ci sarebbe anche un cittadino iraniano. L'orario di attracco della nave non è ancora stato stabilito: molto dipenderà dalle condizioni meteomarine, segnalate in peggioramento. Si stima che la Ocean Viking possa attraccare tra la notte e le prime luci dell'alba di domani.

LA PREFETTURA COORDINA L'ACCOGLIENZA

A coordinare la macchina dell'accoglienza è la Prefettura di Salerno, dove si è tenuta una riunione organizzativa in vista dello sbarco.