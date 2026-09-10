Distrutta in un incidente, auto rimessa in vendita: blitz della Stradale

La Polizia di Stato, con operatori della Sezione Polizia Stradale di Salerno, ha sequestrato un'autovettura oggetto di riciclaggio, reimmessa illegittimamente in circolazione tramite la contraffazione dei dati identificativi e strutturali.
DAL SINISTRO STRADALE ALLA DESTINAZIONE ALLA ROTTAMAZIONE
L'autovettura era stata coinvolta in un sinistro stradale ad alta entità, riportando danni strutturali tali da determinarne l'inidoneità alla circolazione e la destinazione formale alla rottamazione.
MAI DEMOLITA, INSERITA IN UN CIRCUITO DI COMPRAVENDITE
Il mezzo non è mai stato avviato alla demolizione: è stato invece inserito in un circuito di compravendite plurime, registrando un progressivo e ingiustificato incremento del valore commerciale.
TELAIO CONTRAFFATTO: DIFFORMITÀ RISPETTO AGLI STANDARD DELLA CASA MADRE
Gli accertamenti specialistici sulla punzonatura del telaio e sulle componenti di identificazione hanno evidenziato difformità rispetto agli standard costruttivi della casa madre, confermando l'impiego di elementi assemblati e contraffatti.
SEQUESTRO PREVENTIVO, INDAGINI APERTE SULLA FILIERA
Gli agenti hanno eseguito il sequestro preventivo del veicolo. Le indagini restano aperte per ricostruire la filiera dei soggetti coinvolti nella trasformazione e commercializzazione del mezzo.