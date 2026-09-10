De Luca inaugura il palazzetto a Mariconda: "Nasce la città dello sport" Taglio del nastro per la struttura: novità in arrivo anche per pattinodromo e litoranea

"Una nuova struttura per una città che ha tanta fame di sport". Così il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha definito il nuovo palazzetto dello sport inaugurato questa mattina nel quartiere di Mariconda. "Abbiamo fatto un po' la corsa per completare i lavori di questo palazzetto", ha spiegato De Luca, sottolineando che l'impianto potrà ospitare sport a corpo libero, danza, ginnastica artistica e pallavolo. Sul tetto della struttura è stato inoltre realizzato un parco fotovoltaico.

UN BANDO PER LA GESTIONE, IN ARRIVO ANCHE MERCATELLO

Per il sindaco si tratta di "una bella opera che completa la dotazione di impianti sportivi della nostra città". Ora si dovrà procedere con un bando per l'affidamento della gestione: "La gestione è complicata, richiede risorse", ha detto. De Luca ha inoltre annunciato che entro la prossima settimana dovrebbe essere inaugurato un altro campo per pallavolo e basket a Mercatello, sottolineando che lo sport è "uno dei canali più efficaci di trasmissione di valori alle giovani generazioni e anche di offerta di occasioni di incontro e socializzazione".

TRE POLI SPORTIVI: TORRIONE, LITORANEA ED EX D'AGOSTINO

"Avremo tre poli sportivi: quello di Torrione, quello sulla litoranea e quello dell'ex D'Agostino", ha concluso il sindaco, parlando di una stagione "straordinaria" per gli impianti sportivi della città.

IL PATTINODROMO SULLA LITORANEA ENTRO IL 2027

A margine dell'inaugurazione, De Luca ha annunciato l'accelerazione dei tempi per realizzare il pattinodromo cittadino, la cui costruzione è prevista sulla litoranea. "Abbiamo deciso di utilizzare le risorse del PUA sulla litoranea, dopo il Novotel, caricando come onere di urbanizzazione la realizzazione del pattinodromo con un campo da tennis centrale", ha spiegato il sindaco. "Abbiamo caricato i lavori per un milione e mezzo di euro. Completiamo questo intervento sicuramente nel 2027".

UN POLO SPORTIVO "DI LIVELLO EUROPEO"

Il nuovo impianto sarà parte di un più ampio polo sportivo sulla litoranea, insieme al campo da tennis, al palazzetto dello sport, allo stadio Arechi e al campo Volpe. "Avremo un vero e proprio polo sportivo di livello davvero europeo", ha detto De Luca, ricordando che sono in corso anche i lavori per l'Arechi e per il campo Volpe, nell'ambito del programma di potenziamento degli impianti sportivi cittadini.