Atrani: via libera alla gara per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi

Due passi avanti sul fronte della sicurezza del territorio di Atrani: da un lato l'intervento di messa in sicurezza dei costoni rocciosi entra nella sua fase conclusiva, con la gara d'appalto ormai in dirittura d'arrivo; dall'altro il sindaco Michele Siravo ha firmato un documento di linee di indirizzo e coordinamento che aggiorna l'impostazione della pianificazione comunale e che si vuole proporre anche sul tavolo del piano intercomunale. Il progetto esecutivo per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi che sovrastano il centro abitato di Atrani, lato Ravello e lato Amalfi, è stato approvato in via definitiva dalla giunta comunale , con un quadro economico complessivo di 3.600.000 euro che consentirà di intervenire integralmente su entrambi i versanti.
Nei giorni scorsi l'Area Tecnica del Comune ha adottato la determina a contrarre e indetto la procedura di gara ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023. I relativi criteri sono già stati trasmessi alla Centrale Unica di Committenza "Sele-Picentini", che li ha ricevuti e ha completato la predisposizione degli atti di gara: il bando è quindi prossimo alla pubblicazione, e la gara di affidamento dei lavori potrà partire a brevissimo.
Il sindaco Michele Siravo ha inoltre trasmesso agli uffici comunali un documento di linee di indirizzo e coordinamento per l'aggiornamento del piano di Protezione Civile, comunale e intercomunale, che introduce nella pianificazione del rischio un concetto nuovo: il "fattore antropico dinamico", ossia la necessità di tenere conto anche della densità delle persone presenti in un dato momento nei vicoli e nella piazza del paese — pensando in particolare alle giornate di maggiore affluenza turistica — ai fini della gestione del rischio idrogeologico e idraulico legato al torrente Dragone.
Il documento si inserisce nel percorso di aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile, finanziato dalla Regione Campania e propone di estendere alla finalità del monitoraggio dei flussi pedonali — con il supporto dell'intelligenza artificiale — la rete di videosorveglianza già presente sul territorio comunale, calibrando su questa base i tempi di evacuazione e automatizzando l'allerta precoce alla Sala Operativa Comunale.
«Sono due passi concreti - ha dichiarato il sindaco di Atrani Michele Siravo - che vanno nella stessa direzione: mettere in sicurezza il nostro territorio e renderlo più pronto a reagire quando il rischio si manifesta. Il bando dei costoni rocciosi, atteso da anni, è ormai a un passo dalla pubblicazione; e le nuove linee di indirizzo sulla Protezione Civile ci dotano di uno strumento moderno per una sfida - quella della sicurezza in un borgo a forte vocazione turistica che cambia insieme al nostro territorio e alla sua frequentazione."