Atrani: via libera alla gara per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi Due importanti interventi avviati dall'amministrazione guidata dal sindaco Siravo

Due passi avanti sul fronte della sicurezza del territorio di Atrani: da un lato l'intervento di messa in sicurezza dei costoni rocciosi entra nella sua fase conclusiva, con la gara d'appalto ormai in dirittura d'arrivo; dall'altro il sindaco Michele Siravo ha firmato un documento di linee di indirizzo e coordinamento che aggiorna l'impostazione della pianificazione comunale e che si vuole proporre anche sul tavolo del piano intercomunale. Il progetto esecutivo per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi che sovrastano il centro abitato di Atrani, lato Ravello e lato Amalfi, è stato approvato in via definitiva dalla giunta comunale , con un quadro economico complessivo di 3.600.000 euro che consentirà di intervenire integralmente su entrambi i versanti.

Nei giorni scorsi l'Area Tecnica del Comune ha adottato la determina a contrarre e indetto la procedura di gara ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023. I relativi criteri sono già stati trasmessi alla Centrale Unica di Committenza "Sele-Picentini", che li ha ricevuti e ha completato la predisposizione degli atti di gara: il bando è quindi prossimo alla pubblicazione, e la gara di affidamento dei lavori potrà partire a brevissimo.

Il sindaco Michele Siravo ha inoltre trasmesso agli uffici comunali un documento di linee di indirizzo e coordinamento per l'aggiornamento del piano di Protezione Civile, comunale e intercomunale, che introduce nella pianificazione del rischio un concetto nuovo: il "fattore antropico dinamico", ossia la necessità di tenere conto anche della densità delle persone presenti in un dato momento nei vicoli e nella piazza del paese — pensando in particolare alle giornate di maggiore affluenza turistica — ai fini della gestione del rischio idrogeologico e idraulico legato al torrente Dragone.

Il documento si inserisce nel percorso di aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile, finanziato dalla Regione Campania e propone di estendere alla finalità del monitoraggio dei flussi pedonali — con il supporto dell'intelligenza artificiale — la rete di videosorveglianza già presente sul territorio comunale, calibrando su questa base i tempi di evacuazione e automatizzando l'allerta precoce alla Sala Operativa Comunale.

«Sono due passi concreti - ha dichiarato il sindaco di Atrani Michele Siravo - che vanno nella stessa direzione: mettere in sicurezza il nostro territorio e renderlo più pronto a reagire quando il rischio si manifesta. Il bando dei costoni rocciosi, atteso da anni, è ormai a un passo dalla pubblicazione; e le nuove linee di indirizzo sulla Protezione Civile ci dotano di uno strumento moderno per una sfida - quella della sicurezza in un borgo a forte vocazione turistica che cambia insieme al nostro territorio e alla sua frequentazione."