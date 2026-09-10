Terribile incidente stradale sul Raccordo: ci sono diversi feriti, anche gravi

Ennesima giornata da dimenticare sul Raccordo autostradale Salerno-Avellino, in direzione sud. Per cause in corso di accertamento si sarebbe registrato un sinistro che ha visto coinvolti diversi veicoli.
L'impatto è stato violento, tanto che è stato necessario chiudere la strada. Intrappolati sull'asfalto rovente centinaia e centinaia di automobilisti, che hanno visto sfilare diverse ambulanze del 118, la Polizia stradale, i Vigili del fuoco e automediche.
Stando alle prime informazioni fornite dalla Polizia, nell'incidente sarebbero rimaste coinvolte più autovetture e si registrano anche diversi feriti, alcuni dei quali sarebbero in gravi condizioni.
Al momento la circolazione è bloccata in direzione Sud, per consentire le operazioni di soccorso e ripristino delle condizioni di sicurezza sulla carreggiata interessata dal grave incidente.