Di Bari (ds Potenza) a 'Granatissimi': "Salernitana, sorpreso dalle difficoltà" Il ds dei rossoblu a 'Ottochannel': "Il nostro segreto è la continuità, daremo fastidio"

“Ambizione di dare fastidio”. Giuseppe Di Bari lancia il suo Potenza. Nel corso di ‘Granatissimi’, in onda su Ottochannel, il direttore sportivo dei rossoblu fa il punto della situazione: “Siamo una squadra giovane, frizzante, che si è consolidata quest’anno e che con le idee è arrivata a vincere la Coppa Italia Serie C lo scorso anno ed è arrivato fino ai quarti di finale dei playoff. Stiamo cercando di diventare una realtà consolidata e che vuole dare fastidio. Poi si cerca di dare continuità al lavoro dello scorso anno, cercando di mantenere lo zoccolo duro. Abbiamo sopperito agli addii con nuovi ragazzi di prospettiva. Poi abbiamo anche cambiato allenatore ma anche la scelta di Tisci è stata indirizzata alla continuità al progetto tecnico”.

“Non mi aspettavo le difficoltà della Salernitana”

Di Bari racconta anche del momento della Bersagliera: “Non mi aspettavo queste difficoltà. Ora ha bisogno di tempo per rimettersi in sesto ma ha grandi interpreti e qualità. Sono sicuro che ne verrà fuori. Venerdì mi aspetterò una Salernitana diversa rispetto a quella vista con la Cavese, partendo già dal caldo meno torrido. Avranno fame di rivalsa ma avranno di fronte un Potenza che vuole continuare a correre”.

“Potenza progetto propositivo”

Lo sguardo si sposta sull’essenza del progetto Potenza: “Nel momento in cui sono arrivato a novembre, io ho un’impostazione mia legata ad un calcio propositivo. La linea è stata condivisa con la presidenza e con l’amministratore delegato. Dopo l’addio di De Giorgio abbiamo scelto la continuità restando nei margini della sostenibilità economica”.