Sequestrato dalla Polizia locale un autolavaggio abusivo nella zona orientale Il titolare denunciato dagli agenti del Nucleo Annonario

Nella giornata di martedì 8 settembre, personale del Nucleo Annonario della Polizia Municipale, coordinato sul posto dal responsabile capitano Attilio Olanda e comandato dal colonnello dott. Rosario Battipaglia, ha apposto i sigilli a un'attività di autolavaggio situata nella zona orientale.

LA DIFFIDA NON RISPETTATA

Nei giorni scorsi il titolare dell'attività era stato diffidato alla cessazione dell'attività entro e non oltre tre giorni, poiché, a seguito di verifiche del SUAP, era risultato che l'esercizio era privo di qualsivoglia titolo autorizzativo. Gli agenti del Nucleo Annonario hanno accertato, durante un controllo, che il titolare non aveva ottemperato alla cessazione dell'attività ed era ancora intento alla pulizia di alcune auto.

CHIUSURA COATTA CON SIGILLI IN PIOMBO

Gli agenti, dopo aver consentito la consegna dei veicoli ai proprietari, hanno provveduto "ad horas" alla chiusura coatta dell'autolavaggio, mediante l'apposizione di sigilli in piombo su entrambi gli ingressi. Il titolare è stato denunciato.