Barletta-Salernitana, incontro interlocutorio in Prefettura: resta incertezza

Barletta-Salernitana al momento resta confermata alle ore 21 di martedì 15 settembre. Su dove verrà disputata la sfida però resta ancora l'incertezza. Il problema all'impianto d'illuminazione del Puttilli di Barletta ha fatto immediatamente scattare l'allarme. Questa mattina un primo sopralluogo, con l'amministrazione comunale al lavoro per risolvere il problema in tempi record.
Nel pomeriggio riunione in Prefettura con fumata grigia. Come riporta "Antenna Sud", l'incontro è servito per fare il punto della situazione, ma le parti resteranno in contatto per verificare la fattibilità di un anticipo d’orario rispetto alle 21:00, così da scongiurare lo spostamento su campo neutro. Resta la possibilità di Cerignola sul tavolo. Attese novità nelle prossime ore.