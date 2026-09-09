Salernitana-Potenza, via alla prevendita per gli ospiti: ci sono limitazioni Corsa al tagliando con divieti però per i tifosi rossoblu

Corsa al biglietto lampo. Partirà dalle ore 9:00 di domani, giovedì 10 settembre, la prevendita del settore ospiti (Curva Nord inferiore) per la gara Salernitana-Potenza, in programma venerdì 11 settembre alle 21:00 allo stadio Arechi. La vendita dei biglietti nel settore è vietata ai residenti della provincia di Potenza. Coloro che risiedono al di fuori del territorio provinciale potentino potranno acquistare il singolo tagliando al costo di € 12,00 (10+2 diritti prevendita), più commissioni di servizio, nei punti vendita autorizzati TicketOne sul territorio nazionale oppure online (tramite questo link). La capienza del settore ospiti è di 500 posti. La vendita per la Curva Nord inferiore terminerà alle ore 19:00 di giovedì 10 settembre. Pertanto, i tagliandi per il settore ospiti non saranno acquistabili ai botteghini nel giorno di disputa della gara.