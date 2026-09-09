Salernitana, Cosmi ritrova il Potenza per riscattare una ‘figuraccia’ Lo scorso marzo la bruttissima figura al Viviani. Quello di venerdì è già test verità

28 marzo 2026. La Salernitana crolla a Potenza nel gelo del Viviani. Il risultato è pesantissimo: 5-2. In gol per i granata Lescano e Tascone. Poi la grandinata fortissima sulla testa della Bersagliera. A firmare il pokerissimo anche Lucas Felippe e Siatounis, obiettivi granata in estate prima della chiamata per entrambi dalla serie B. Per Cosmi fu un colpo durissimo. E le parole furono di fuoco: “Abbiamo pagato presunzione, scendendo in campo con uno spirito sbagliato, senza capire gli avversari e dove ti trovavi. La delusione è fortissima. Queste batoste servono tanto. In settimana avevo capito che le cose non funzionavano. E ci ho visto lungo”.

Fame di riscatto

Dopo quella batosta, arriva la Pasquetta amara con il Benevento prima della rimonta per il terzo posto e del cammino nei playoff stoppato dall’Union Brescia in semifinale. Cosmi ha fame di riscatto ma soprattutto vuole dare una sterzata ad una partenza senza sorrisi, con appena due punti, a distanza siderale dal Potenza che è partito col piede sull’acceleratore, ha piazzato tre vittorie su tre. L’Arechi sarà il test di maturità mentre per la Salernitana è già un vero e proprio esame. Vincere per riscattarsi: Cosmi vuole un nuovo inizio.