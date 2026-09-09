Fibrosi cistica, la Certosa di Padula si illumina di blu In occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla malattia

La Certosa di San Lorenzo a Padula, patrimonio mondiale dell'Unesco e tra i più importanti complessi certosini d'Europa, si è illuminata di blu in occasione della Giornata mondiale della Fibrosi Cistica. Un gesto simbolico che ha trasformato uno dei monumenti più rappresentativi del Salernitano in un messaggio di sensibilizzazione su una malattia genetica grave e ancora poco conosciuta.

UN'INIZIATIVA PROMOSSA DAL TERRITORIO

L'iniziativa è stata promossa dalla Comunità Montana Vallo di Diano e dal Comune di Padula, insieme alla padulese Michela Di Brienza, che convive quotidianamente con la patologia.

"UN GESTO PER NON FAR SENTIRE SOLI I MALATI"

"Un gesto di sensibilizzazione – sottolinea la sindaca di Padula, Michela Cimino – per accendere una luce su una malattia che spesso rimane poco conosciuta e per ricordare che chi ne è affetto non deve sentirsi solo". L'illuminazione della Certosa ha così affidato a un simbolo del patrimonio culturale del territorio un messaggio di vicinanza alle persone affette da fibrosi cistica e alle loro famiglie.