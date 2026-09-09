Salernitana, è già antivigilia: le idee di Cosmi verso il Potenza Il tecnico pensa di ripartire dal 4-4-2 ma valuta novità

Poco tempo per riflettere. Il calendario offre alla Salernitana già la chance del riscatto. Il primo tour de force stagionale si apre però con un avversario temibile. Perché il Potenza di Ivan Tisci ha il vento dei risultati a spingerlo così come l’entusiasmo e la verve di un attacco scatenato in questo avvio di stagione. Esame probante per la Salernitana, per lanciare segnali dopo tre esami non superati e il malcontento della piazza che si fa sempre più forte.

Possibili variazioni

Cosmi viaggia verso la riconferma del 4-4-2 ma medita novità. In difesa, Capuano difficilmente verrà rischiato. Più facile vederlo in campo a Barletta, alternandosi con Celiento nel cuore del pacchetto arretrato. Pieraccini, Llano e Anastasio sono punti fermi. In mezzo al campo Tascone e Vitale sono favoriti su Gyabuaa, così come Achik e Villa per i ruoli di laterali, seppur Cardoni insegua. Più indietro Varela Djamanca, arma da inserire a gara in corso ma che gode di grande stima da parte di Cosmi. Curiosità sulle scelte in attacco. La Gumina e D’Ursi hanno fatto bene nel primo tempo ma Lescano rivuole la titolarità. A Cosmi la scelta. Sempre out per infortunio Heinz, De Boer e Djibril.