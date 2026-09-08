Salernitana, lunga inibizione per Faggiano. Multa al club Nuova lunga inibizione per il direttore sportivo

Pugno duro del Giudice Sportivo nei confronti di Daniele Faggiano. Il direttore sportivo della Salernitana è stato inibito a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale fino al 28 ottobre "per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e una condotta rriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Osservatore e Organo Tecnico, in quanto, mentre l’Arbitro era a colloquio con quest’ultimo, entrava nello spogliatoio e rivolgeva all’Osservatore frasi irrispettose, contestandone l’operato".

Multa di 500 euro al club granata per "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze".