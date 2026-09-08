Barletta-Salernitana, problema al Puttilli: la sfida avrà un altro stadio Un guasto all'impianto elettrico costringerà allo spostamento della sfida

Un contrattempo non di poco conto. La partita tra Barletta e Salernitana non si giocherà al Puttilli. I padroni di casa hanno annunciato l’impossibilità di ospitare il match attraverso il proprio profilo Facebook per problematiche riguardanti l’impianto di illuminazione.

La nota

"A seguito di un danno all'impianto elettrico delle torri faro, riscontrato al termine della sfida contro il Bari, la SS Barletta 1922 comunica l'impossibilità di disputare il match contro la Salernitana, in programma martedì 15 settembre alle 21:00, presso lo stadio Cosimo Puttilli.

Il Club si è adoperato proponendo soluzioni alternative, tra cui l'anticipo dell'incontro alla fascia oraria pomeridiana, ma ha ricevuto il diniego da parte degli organi federali. La naturale conseguenza di tale riscontro è quella di dover individuare un impianto alternativo in cui disputare l'incontro valido per la 5^ giornata del Girone C di Serie C.

Il Comune di Barletta, proprietario dell'impianto e deputato ad ottemperare alla manutenzione dello stesso, è al lavoro per trovare una soluzione adeguata nel più breve tempo possibile.

Resta il danno economico, logistico e d'immagine a cui la SS Barletta 1922 dovrà far fronte in occasione della seconda sfida casalinga in Serie C dopo 11 anni di assenza, nonostante gli sforzi profusi per presentarsi nel migliore dei modi ai nastri di partenza del campionato 2026/2027. Il Club comunicherà al più presto le disposizioni relative al match del prossimo 15 settembre".