Barletta-Salernitana, summit in Prefettura: due le opzioni sul tavolo

Le autorità spingono per il cambio d'orario. "Si tratta di una sciagura"

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Salerno.  

Riunione d'urgenza in Prefettura per trovare una soluzione. Barletta-Salernitana cerca una nuova casa. I problemi all'impianto d'illuminazion dello stadio Puttilli aprono alla possibilità concreta di un trasloco della sfida in progrmma martedì sera alle ore 21:00. Nel pomeriggio, il sindaco di Barletta Cannito sarà protagonista di un tavolo tecnico. Si chiederà ufficialmente l'anticipo della sfida in orario diurno, con la Serie C però restia all'ipotesi. Così prende corpo l'ipotesi spostamento, con Cerignola al momento in pole position.

"Una vera e propria sciagura"

Non usa mezzi termini il sindaco di Barletta Cannito per raccontare la situazione dello stadio Puttilli. Problemi su una delle torre faro potrebbero costringere Barletta-Salernitana a dover trovare una nuova casa. "Il gran caldo ha fatto scoppiare 114 reattori di una torre faro. I tecnici hanno detto che sono a rischio anche le altre tre. Purtroppo questa è una disgrazia per la nostra città. Stiamo provando a capire se possiamo risolvere questo problema. Per alcune aziende servirebbero dieci giorni. Oggi incontrerò anche il Prefetto per capire se ci sarà la possibilità di far disputare Barletta-Salernitana al Puttilli". Il sindaco racconta: "Questo problema ci ha messo spalle al muro, ci è caduto come un macigno mettendoci spalle al muro. Speriamo di poter risolvere tutto nel minor tempo possibile. Stiamo facendo di tutto per far sì che Barletta-Salernitana si disputi a Barletta. Lo merita la città, la squadra, la tifoseria". 

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