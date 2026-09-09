Investita sulle strisce pedonali, paura per una donna in Piazza della Concordia

Ennesimo incidente in una delle zone più trafficate della città

investita sulle strisce pedonali paura per una donna in piazza della concordia
Salerno.  

Grave incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7:30 nei pressi di un attraversamento pedonale di Piazza della Concordia a Salerno. Una ottantenne è stata travolta mentre attraversava sulle strisce e avrebbe riportato la frattura della caviglia.

E' ricoverata in codice rosso chirurgico all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. Alla guida dell'auto un'altra donna, che si è fermata a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica del sinistro. Per la conducente è scattata la sanzione prevista dal Codice della strada.

Non è la prima volta che l'area di Piazza della Concordia e del Lungomare diventano teatro di incidenti. Diversi gli interventi dei caschi bianchi, che presidiano costantemente il territorio.

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