Investita sulle strisce pedonali, paura per una donna in Piazza della Concordia Ennesimo incidente in una delle zone più trafficate della città

Grave incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7:30 nei pressi di un attraversamento pedonale di Piazza della Concordia a Salerno. Una ottantenne è stata travolta mentre attraversava sulle strisce e avrebbe riportato la frattura della caviglia.

E' ricoverata in codice rosso chirurgico all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. Alla guida dell'auto un'altra donna, che si è fermata a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica del sinistro. Per la conducente è scattata la sanzione prevista dal Codice della strada.

Non è la prima volta che l'area di Piazza della Concordia e del Lungomare diventano teatro di incidenti. Diversi gli interventi dei caschi bianchi, che presidiano costantemente il territorio.