De Luca torna sul tema restyling Arechi-Volpe: "Non si rischia niente" Il sindaco alza la voce: "I soldi ci sono altrimenti i lavori non sarebbero iniziati"

“Non si rischia assolutamente niente”. Il tema restyling Arechi e Volpe continua a far discutere. I nuovi possibili rallentamenti sul doppio progetto per i due impianti calcistici cittadini sono al centro del dibattito politico. Sul tema è ritornato anche il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, stizzito per le polemiche innescate: “Non ce la faccio più a fare precisazioni. I soldi per l’Arechi e il Volpe ci sono. Per fare una gara ci vogliono i finanziamenti altrimenti sarebbe possibile attuarle. Non risponderemo più sul tema, rischieremmo di dover realizzare repliche ogni giorno. Non si rischia assolutamente niente. La gara è stata fatta, i lavori sono in corso. Dobbiamo inviare una documentazione all’Unione Europea per certificare che non sono aiuti di Stato. Adesso il responsabile dei grandi eventi della Regione Campania dovrà redigere questo documento”.