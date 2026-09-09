In arrivo un nuovo sbarco di migranti a Salerno: a bordo anche donne e neonati La Ocean Viking con 78 persone soccorse nel Mediterraneo

È Salerno il porto assegnato dalle autorità italiane alla "Ocean Viking" di Sos Mediterranee per lo sbarco dei 78 naufraghi soccorsi in zona Sar maltese. I migranti viaggiavano su tre diversi barchini e sono stati tratti in salvo in tre diverse operazioni nell'arco di cinque ore. Tra loro anche 12 donne, un neonato di due giorni e uno di 5 mesi.

SINTOMI DI COLPI DI CALORE E SEGNI DI DISIDRATAZIONE

"Tutti presentavano sintomi di colpi di calore, alcuni avevano segni di disidratazione e ustioni", fanno sapere dall'ONG, spiegando che per raggiungere il porto assegnato serviranno due giorni di navigazione.

naufraghi, al momento del soccorso, avevano già trascorso in mare anche 24 ore.

Salerno si prepara dunque ad accogliere nuovamente lo sbarco di migranti, consolidando una tradizione di efficienza e rigore nelle attività legate all'immigrazione via mare. La Prefettura, guidata da Francesco Esposito, è già al lavoro per coordinare le operazioni.