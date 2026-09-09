Cavese, col Cosenza si gioca allo Scida di Crotone Il San Vito-Marulla al centro di una battaglia legale fra comune e club

Niente da fare. Sono ore conciate in casa Cosenza. E la Cavese, prossima avversaria dei silani, osserva interessata. Nonostante il parere positivo del Consiglio di Stato, che ha reso nulla la delibera del Consiglio comunale di Cosenza con la quale erano state sbarrate le porte dello stadio San Vito-Marulla alla società rossoblù, l'impianto cittadino non è assolutamente pronto per ospitare una gara di campionato. Così, nonostante la squadra di Coppitelli si stia allenando sul terreno di gioco cittadino, la sfida Cosenza-Cavese si disputerà allo Scida di Crotone.

A preoccupare in particolar modo sono le condizioni del terreno di gioco del San Vito-Marulla. Quello che per anni è stato considerato un perfetto rettangolo verde oggi presenta ampie zone completamente rovinate, con porzioni del campo nelle quali non è rimasto praticamente neppure un filo d'erba. Da qui, la scelta di virare ancora sull’impianto di Crotone.