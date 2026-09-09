Da Sal Da Vinci a Patti Smith: si alza il sipario su "Musica d'artista" La kermesse al teatro Verdi in concomitanza con le Luci d'artista

Si alza il sipario su Musica d'Artista. L'edizione 2026 della kermesse è stata presentata nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, alla presenza del sindaco Vincenzo De Luca e del segretario artistico del teatro "Verdi", Antonio Marzullo.

"Di anno in anno la rassegna, organizzata dal Comune di Salerno - Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, continua ad offrire spettacoli di eccellente livello per contenuti e protagonisti generando un crescente interesse del pubblico da tutta Italia - le parole del sindaco, Vincenzo De Luca -. Musica d’Artista realizza una luminoso ed armonico connubio con le famosissime Luci d’Artista rendendo Salerno ancora più bella ed attraente nel periodo autunnale e durante le festività di Natale e Fine Anno. Sul palco del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno avremo i grandi protagonisti della scena musicale con un’alternanza di gusti e stili sempre all’in segna dell’eccellenza e della passione. Gli artisti si esibiranno in un contesto di straordinario coinvolgimento scenico con spettacoli che permette ranno di apprezzare sfumature sempre originali della loro proposta canora e musicale".

Sal Da Vinci, Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Patti Smith, Laura Marzadori e Danilo Rea, Serra Yilam ed Eufemia Tufano condurranno il pubblico tra i grandi capolavori della musica leggera, pop, blues, da film. Potremo anche applaudire l’Orchestra ed il Coro del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.

“C’era una volta scugnizzi” di Claudio Mattone è uno dei musical più longevi ed amati. E per le feste ecco pronti un nuovo allestimento di Turandot, il Concerto di Natale delle Voci Bianche ed il Gala di Capodanno.

"Musica d’Artista è diventata una delle manifestazioni di riferimento nel calendario artistico nazionale ed attrae a Salerno migliaia di appassionati che programmano il loro soggiorno in città per godersi gli spettacoli e scoprire la ricchezza del nostro patrimonio storico, culturale, enogastronomico. Questi eventi promuovono la città e l’intero territorio generando importanti ricadute economiche ed occupazionali. L’impegno del Comune di Salerno permette inoltre ai talenti artistici locali di collaborare con importanti produzioni ed artisti di chiara fama. Buona Musica d’Artista e buon divertimento a tutti", il messaggio di De Luca.