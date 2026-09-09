VIDEO | Salerno, si insedia il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Il colonnello Andrea Corinaldesi: "Massima presenza sul territorio e vicinanza ai cittadini"

"L'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella provincia di Salerno è garantire la massima presenza sul territorio, vicinanza al cittadino e apertura delle nostre sedi". Lo ha detto il colonnello Andrea Corinaldesi, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, in occasione del suo insediamento, invitando i cittadini a rivolgersi "con fiducia" ai Carabinieri.

CONTROLLO DEL TERRITORIO E FIDUCIA CON LE ISTITUZIONI

Rispetto alle priorità su cui focalizzare l'attenzione, Corinaldesi ha spiegato che "sicuramente bisogna concentrarsi sul controllo del territorio attraverso un'azione preventiva e repressiva. È necessario, inoltre, creare un circolo di fiducia tra forze dell'ordine, istituzioni e cittadini".

"NON UNA PROVINCIA INSICURA, MA TUTTO È MIGLIORABILE"

Il neo comandante, facendo riferimento ai dati del Ministero dell'Interno relativi ai reati nella provincia salernitana, ha affermato: "Non si può definire una provincia insicura, ma è sempre tutto migliorabile e quindi l'impegno è quello di renderla ancora più sicura".