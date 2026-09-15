Incendi in Costiera Amalfitana e Sorrentina, in campo anche la Regione L'assessore Fiorella Zabatta ha schierato uomini e mezzi della Protezione Civile

La Protezione civile della Regione Campania sta coordinando le attività sin dalle prime ore sui fronti degli incendi di Vico Equense e Agerola e si lavora senza sosta. L’assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, sta seguendo la situazione in stretto contatto con le strutture operative e ha partecipato ieri sera al Centro Coordinamento Soccorsi che si è riunito in Prefettura.

A Vico Equense, la Sala Operativa regionale ha chiesto l’intervento di un Canadair nazionale, che sta operando dalle 8 di stamattina insieme all’elicottero regionale L1, precedentemente attivato. A terra sono impegnate le squadre del volontariato organizzato di protezione civile già formate per l’antincendio e gli operatori SMA di Gragnano e dei Monti Lattari.

Sul fronte di Agerola, le fiamme stanno lambendo le abitazioni e si sta procedendo ad allontanare temporaneamente le persone coinvolte, su disposizione delle autorità preposte, con il supporto del volontariato di protezione civile.

È stato impegnato prima l’elicottero regionale L6 e attualmente sta operando un Canadair proveniente da Lamezia Terme. È in arrivo un ulteriore mezzo aereo nazionale.

Nella notte la Protezione civile regionale ha inviato oltre 60 volontari. Da stamattina stanno operando anche squadre SMA a supporto del Posto di Comando Avanzato istituito dai Vigili del Fuoco.

Le operazioni sono rese complesse dalla presenza di raffiche di vento.

“Stiamo seguendo l’evoluzione degli incendi di Vico Equense e Agerola incessantemente e con il massimo dispiegamento possibile di uomini e mezzi. La priorità assoluta in queste ore è la tutela delle persone e delle abitazioni minacciate dalle fiamme. La Protezione civile regionale è impegnata fin dalle prime ore, in costante raccordo con la Prefettura, i Vigili del Fuoco, i Comuni e tutte le strutture operative coinvolte. Abbiamo attivato i mezzi aerei regionali e richiesto il concorso della flotta nazionale, mentre a terra sta operando un imponente dispositivo di volontariato. Le forti raffiche di vento rendono particolarmente complesse le operazioni, ma il lavoro prosegue senza interruzione su entrambi i fronti. Ringrazio tutti gli operatori e i volontari che da ore stanno lavorando in condizioni estremamente difficili. Continueremo a monitorare la situazione minuto per minuto”, dichiara l’assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta.