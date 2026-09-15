Scafatese-Monopoli, le probabili formazioni: out Emmausso

Voglia di continuità. La Scafatese vuole volare. Dopo il successo pesantissimo di Catania, con l’accoglienza tra gli applausi nella giornata di domenica al ritorno della squadra in città, la Scafatese va a caccia anche del primo squillo interno. Alle ore 21:00, nella casa provvisoria del Guariglia di Agropoli, i canarini sfidano il Monopoli. Pesa come un macigno per Facciolo, pronto a tornare in panchina dopo le due giornate di squalifica, l’assenza di Emmausso. L’autore del gol è stato fermato per un turno dopo l’espulsione per doppia ammonizione nel recupero del match del Massimino. Facciolo si affida al 4-3-3 con tridente composto da Longo, Volpicelli e Palmieri.
Le probabili formazioni di Scafatese-Monopoli:
Scafatese (4-3-3): Becchi; Novella, Suhs, Scognamiglio, Guerra; Toscano, Proia, Esposito; Palmieri, Longo, Volpicelli. Allenatore: Facciolo.
Monopoli (3-5-2): Tommasi; Colombara, Piccinini, Angileri; Valenti, Battocchio, Garritano, Greco, Tosi; Bernardotto, Capone. Allenatore: Colombo.